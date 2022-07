Amazon rappelle des jouets de dentition pour bébé défectueux: "On vend quand même beaucoup de m****", confirme une pédiatre

Vanessa, de Lens, avait aperçu l'objet sur les réseaux sociaux et l'avait acheté en ligne. C'est également en ligne qu'elle a appris, quelques mois plus tard, que cet objet pouvait être dangereux. Une pédiatre nous explique les bons réflexes à adopter.

Jeune maman, Vanessa s'est rendu sur Amazon en début d'année pour acheter des jouets de dentition pour son bébé alors âgé de 4 mois. Active dans des groupes Facebook qui regroupent des publications à destination des mamans, l'habitante de Lens (province de Hainaut) raconte avoir consulté des articles présentant les bénéfices de ces objets.

"J’ai acheté ces jouets de dentition car mon bébé faisait ses dents tout simplement. Je les ai vus sur des groupes de maman sur les réseaux sociaux et apparemment ça fonctionnait assez bien. Je me suis dit pourquoi pas tester, et mon bébé aimait bien. C’est en étant sur Facebook que j’ai eu l’idée d’acheter ce jouet", raconte-t-elle.

Vanessa a ainsi acheté un ensemble de 3 jouets de dentition pour bébé de différentes couleurs sur Amazon. Son enfant l'a utilisé plusieurs fois durant 2-3 mois. "J'étais assez satisfaite du produit, mise à part que la moindre poussière s'y colle. Il était assez facile à nettoyer."

Fin mai, elle découvre toutefois sur Facebook un article annonçant que des jouets similaires à ceux qu'elle a offerts à son bébé ont été rappelés et retirés de la vente.

Le 19 mai dernier, le gouvernement britannique avait également communiqué à propos d'un "rappel urgent de produit émis par Amazon pour ces produits de dentition identifiés comme présentant un risque d'étouffement ("car la tête de champignon peut se retourner dans la bouche du bébé")." Un produit qui était disponible à la vente depuis le 24 septembre 2021.

"A présent, lorsque vous faites une recherche sur Amazon avec les mots 'champignon de dentition', il n'y a plus aucun jouet de ce style", souligne Vanessa. "Mon enfant n’a pas eu de problème. Mais au cas où, j’ai décidé de tout jeter. Je n'ai pas vu d'informations en Belgique à ce sujet. Autour de moi, je n’ai pas entendu parler de problèmes semblables."

Le 23 mai dernier, Amazon a confirmé par mail l'avoir remboursée à hauteur de 18,14€. "Cela veut quand même dire que le jouet était dangereux."

La Lensoise dit par ailleurs ne pas avoir fait appel à un spécialiste au moment d’acheter ces objets.

Ces jouets sont-ils vraiment utiles pour les bébés et peuvent-ils présenter des risques? Nous avons posé la question à la pédiatre Sabine Jespers.

Le médecin conseille aux parents de bien étudier les jouets qu'ils souhaitent offrir à leur enfant. "Il faut faire attention aux objets qui risquent de se couper et de se retrouver en morceaux car l’enfant risque de l’avaler et de s’étouffer avec. Je n’ai pas entendu parler du jouet rappelé par Amazon, mais je sais qu’on en retire régulièrement. Dans le commerce, on vend quand même beaucoup de m**** car il faut que ça ne soit pas cher et que ça soit beau."

Et de poursuivre: "Si j'ai un conseil à donner ? Il faut aller choisir dans des magasins spécialisés et s'adresser à des spécialistes du développement de l'enfant. Aller voir le jouet, garder un esprit critique. Il y a des marques qui ont pignon sur rue et garantissent des produits naturels (bois et caoutchouc, sans colorant etc…). Il faut éviter de commander en ligne sans avoir fait plus de recherches. Concernant la taille de l’objet ? Il faut que l’enfant de 4 mois puisse le tenir en main, qu’il ne soit pas trop lourd."

Sabine Jespers recommande vivement aux parents d'acheter ce type de jouets pour "éveiller" le bébé. "Il faut qu’ils soient colorés, qu’ils puissent le prendre en main. Cela commence à 4 mois. A cet âge-là, on insiste pour que les enfants aient des petits jouets, qu’ils les manipulent. Les avantages? Cela stimule l’enfant à prendre les objets en main, les observer, les manipuler, les écouter. Il y a 1.000 et 1 avantages. Ils mettent tout en bouche et explorent tout par la bouche. C’est la première exploration. Ensuite, c’est la vue, l’odorat, le toucher..."

Selon elle, les parents qui n’en donnent pas à leurs bébés "font une erreur. Si vous laissez un enfant couché dans son lit toute la journée, il ne va pas s’éveiller", conclut-elle.