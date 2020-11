Confinement renforcé: voici la plus incroyable question posée via le bouton orange Alertez-nous

Après l'annonce des nouvelles restrictions par le comité de concertation vendredi en fin de journée, vous avez été des centaines à nous adresser des questions, via notre bouton orange Alertez-nous, durant tout le week-end et notre rédaction a travaillé sans relâche pour répondre au plus grand nombre possible. Vous pouvez retrouver toutes les questions/réponses dans la page RTL INFO répond à vos questions.

Il ne nous a pas été possible de répondre à toutes vos questions. Parce qu'elles étaient trop nombreuses. Ou, dans certains cas, parce qu'elles étaient particulièrement "niche" et que nous considérions que peu d'autres personnes se la poseraient. Comme pour cette question singulière, peut-être la plus originale de toutes, qui nous est parvenue ce dimanche en début de soirée: "Vu que les coiffeurs (sauf erreur) seront fermés, puis je me faire coiffer dans un centre de toilettage pour chien?"