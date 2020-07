Coronavirus: frustrés, les patrons de gîtes attendent encore et toujours une réouverture complète

Mercredi, le CNS a reporté la décision de nouvelles mesures de déconfinement. Les patrons des gîtes et des chambres d'hôtes de grandes capacité, qui attendaient désespérément une décision, font part de leur frustration. Ils attendent une réouverture complète et ne comprennent pas pourquoi ils doivent se limiter à l'accueil de 15 personnes.

Le secteur des gîtes et des chambres d'hôtes qui accueillent plus de 15 personnes, dit l'hébergement de grande capacité, attend des mesures claires du gouvernement, afin de pouvoir rouvrir.

Ils commencent à être frustrés. La contestation porte surtout sur des instances touristiques et événementielles pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, comme les camps de mouvements de jeunesse, les mariages, ou encore la location privative d'un gîte pour un grand groupe qui peuvent ouvrir.

Les propriétaires d'hébergements précisent que toutes le mesures contre le virus sont applicables, comme entre autres garder une liste nominative des visiteurs, le nettoyage et la désinfection ou respecter la surface de quatre mètres carrés entre personnes.

"On a travaillé sur des guides sanitaires pour aider nos propriétaires à mettre en place toutes les mesures nécessaires", explique Véronique Dehou, présidente de la Fédération des Gîtes de Wallonie, au micro de notre journaliste Céline Praile. "La plupart des propriétaires a quand même fait pas mal d'investissements (affichettes, gel, mouchoirs, protections pour les housses de couette, matelas et coussins, nettoyage plus méticuleux). Tout ça a un coût mais ils le font volontiers dans l'espoir de pouvoir accueillir plus que 15 personnes".