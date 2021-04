Craintes à la prison de Jamioulx: 40 cas de Covid et les agents ne sont ni testés ni placés en quarantaine

Deux personnes ont activé notre bouton orange Alertez-nous pour nous signaler des cas de Covid à la prison de Jamioulx. Selon eux, il y en aurait pas moins de 40 en ce moment.

Ils dénoncent premièrement le fait que les agents pénitentiaires n’auraient aucune protection lorsqu’ils travaillent près de ces détenus malades. Stéphane, prénom d’emprunt, est agent pénitentiaire à la prison. Il décrit le cadre de travail actuel : "La situation sanitaire devient catastrophique. Quatre couloirs sont confinés car il y a au moins 40 cas avérés et on attendait les résultats pour d'autres détenus. Nous on va juste avec notre bête masque mais on n’a rien d’autre. Quand on a eu un ou deux premiers cas à la prison, des collègues ont eu des salopettes et des masques FFP2. Il faudrait qu’on en ait tous."

Le SPF Justice confirme qu’il y a "actuellement deux sections en quarantaine préventive à la prison de Jamioulx. L’objectif de la quarantaine préventive est de limiter au maximum les contacts afin d'éviter les risques de contamination".

Mais le principal problème, selon l’agent, c’est le fait qu’à l’inverse des détenus, les agents ne sont pas placés en quarantaine préventive. "Ce qui est aberrant dans tout cela, c'est que les agents ayant travaillé sur ces sections ne sont ni écartés ni contactés par Empreva (notre service de la médecine du travail). Ils nous disent qu’on n’est pas des contacts à risque parce qu’on porte un masque et qu’on garde nos distances. Mais à l'inverse des détenus ayant été en contact avec un agent ayant déclaré le Covid, eux ont été mis en quarantaine et ont été testé 2 fois. Cherchez l'erreur", nous dit-il.

Contactée par RTL info, la prison de Jamioulx se refuse à tout commentaire. Quant au SPF Justice, il conteste les affirmations de failles dans le système de tracing pour les agents : "La politique de tracing est organisée de manière rigoureuse à la prison de Jamioulx, la qualité de la collaboration ayant été soulignée par nos partenaires."