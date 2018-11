Fan de Jamel Debbouze, Luc a croisé l’humoriste par hasard à Liège: "Qu'il est gentil et aimable!"

Luc était parti faire des courses dans le centre-ville de Liège quand il est tombé nez à nez avec Jamel.

Luc, qui habite à Poulseur (Comblain-au-Pont), se promenait dans les rues de Liège à la recherche d’un magasin quand il a croisé la route d’une de ses idoles. Un certain Jamel Debbouze. L’homme de 54 ans nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous pour nous exposer cette "belle surprise".

"J’ai entendu une fille dire ‘regarde, c’est Jamel Debbouze’. J’ai vu que c’était lui, alors je me suis approché", raconte Luc. L’humoriste rentrait dans un magasin de chaussures, entouré de ses gardes du corps. Sa célébrité ne l’empêche visiblement pas de rester accessible. Il a parlé 5 minutes avec Luc, au plus grand plaisir du Poulseurois.

"On ne peut que rire quand on est avec un phénomène pareil"

"Qu'il est gentil et aimable ! On ne peut que rire quand on est avec un phénomène pareil", se réjouit Luc. "Il m’a fait l'immense plaisir de faire un selfie", ajoute-t-il, preuve à l’appui. "Il est bien dommage que je ne puisse me permettre d'aller le voir en spectacle", regrette Luc.

L’humoriste sera sur la scène du Forum de Liège, le 14 novembre, pour son nouveau spectacle intitulé "Maintenant ou Jamel".