La "vente par paliers", une escroquerie? Un ex-dirigeant des bijouteries 'Pandora' accusé d'avoir abandonné des milliers de vendeurs

Jesper Nielsen. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais cet homme est une sommité mondiale dans l'univers de la bijouterie. Ce Danois est aujourd'hui accusé d'avoir abandonné sa dernière aventure entrepreneuriale et de laisser sur le carreau des milliers de personnes à travers le monde. La Belgique n'est pas épargnée.

Mais à quoi joue Jesper Nielsen ? Ce Danois, ancien dirigeant de la célèbre bijouterie 'Pandora' est accusé d'avoir abandonné du jour au lendemain quelque "76.000" collaborateurs à travers le monde en septembre dernier. C'est David, l'un de nos alerteurs, qui a attiré notre attention sur la situation de la bijouterie en ligne "JN", initiales de son créateur 'Jasper Nielsen'.

David évoque même un "désastre" via le bouton orange Alertez-nous. Il explique que sa copine avait rejoint la marque de bijoux à peine 6 mois auparavant: "Des gens se retrouvent sans travail, des clients sans commande. C'est une honte d'avoir promis monts et merveilles pour que les gens vendent énormément pour finalement prendre l'argent et tout quitter." David accuse le coup: "Des gens ont quitté leur CDI pour se mettre à 100% pour la marque de bijoux."

Un système basé sur le pourcentage de vente

La bijouterie "JN" fonctionnait exclusivement en ligne et se basait sur le principe économique du MLM (Multi Level Marketing, en anglais). Comprenez en français "Vente Multi-Niveaux" appelé également "Vente par paliers." En résumé, les entreprises qui utilisent ce modèle commercial encouragent des ambassadeurs (vendeurs) à écouler des produits autour d'eux moyennant une prime sur chaque vente. On parle de marketing de réseau.

Ensuite, les vendeurs sont invités à former et parrainer des affiliés, soit d'autres vendeurs qui vont aussi vendre les produits. Les vendeurs-formateurs gagnent alors un pourcentage sur les ventes réalisées par les nouvelles recrues. Une notion pyramidale s'installe avec de parrains à chaque étage. Les nouvelles recrues sont ensuite évidemment encouragées à former d'autres personnes pour gagner plus d'argent et ainsi de suite.

Un système décrié

La "vente par paliers" est une structure commerciale qui peut être légitime et utilisée par des sociétés pour vendre un produit ou un service, mais la limite vers un système pyramidal est tenue.

Attention, toutes les 'ventes par paliers' (MLM) ne sont pas des escroqueries, mais toutes les ventes pyramidales le sont. Quelle différence existe? "Il y en a une qui est illégale et l'autre qui n'est pas explicitement condamnable mais très critiquée et parfois requalifiée en vente pyramidale", fait savoir Bruno Wattenbergh, expert en économie, à propos des MLM et des ventes pyramidales.

99% des gens dans le réseau perdent de l'argent

L'expert met tout de même en garde les personnes intéressées par le modèle MLM: "En général, ce modèle-là ne satisfait que les fabricants et pas les distributeurs." Un avis que partage le site spécialisée en marketing, conseilmarketing.com: "Le MLM souffre en ce sens d’une mauvaise réputation, car souvent seuls les parrains les plus élevés gagnent de l’argent, les vendeurs des niveaux inférieurs ne récoltants que très peu de gains." Bruno Wattenbergh ajoute: "Beaucoup d'études montrent que 99% des gens dans le réseau perdent de l'argent."

©Infographie: conseilmarketing.com // Source: mim-scam.info

Le 10 septembre dernier, du jour au lendemain donc, le site de la bijouterie JN est devenu inaccessible et un message Facebook est apparu sur les réseaux sociaux du groupe: " Nous sommes désolés. A partir d'aujourd'hui, JN va cesser toutes ces activités au niveau mondial. (…) Dans les semaines à venir, nous traiterons nos commandes en cours pour les clients et paierons les commissions gagnées pour nos ambassadeurs. Nous tenons à vous remercier pour les dernières années. Votre équipe, JN."





Des milliers d'ambassadeurs de la marque de bijoux 'Jesper Nielsen' à travers le monde ont donc été pris de court en découvrant que l'entreprise pour laquelle ils travaillaient avait stoppé net son activité. Résultat : des commissions impayées, des commandes non achevées et une tonne de questions subsistent.

Nombreuses réactions en ligne

Une pétition intitulée "Justice pour nos ambassadeurs dont JN a ruiné la réputation" a été lancée sur internet. Selon, l'auteure de cette pétition, plus de 70.000 personnes sont concernées à travers le monde. Un chiffre difficile à vérifier. Précisons que l'ensemble des ambassadeurs ne travaillaient pas à temps plein pour la marque et que nombre de vendeurs pratiquaient cette vente par réseau comme activité complémentaire. L'auteur de la pétition précise sur la cessation d'activité que "personne n'a vu venir les choses." Un groupe Facebook a également été créé où de nombreux témoignages font part de leur désarroi.

'Make him pay!!' (Faites-le payer!!) - Capture d'écran issue de la pétition en ligne

Aujourd'hui, Jesper Nielsen est introuvable. Sa dernière apparition date du mois d'août 2021, soit quelques jours avant la brusque cessation d'activités. Il était alors interviewé sur Youtube. On y voyait le Danois souriant et parler business durant près d'une heure. Sur la vidéo, il dit être basé à Palma de Majorque en Espagne.

Affaire à suivre

Jesper Nielsen a déjà été condamné par le passé. Il avait notamment attaqué son ancien employeur Pandora mais a récemment perdu lors d'un énième recours. En 2013, il est à la tête d'une marque de bijouterie qui cartonne à travers le monde 'Endless Jewelery'. La marque va jusqu'à obtenir les services de la star Jenifer Lopez.

Mais en 2016, Jesper Nielsen quitte le navire et quelques mois plus tard, la marque fait banqueroute, laissant les investisseurs sans voix.

Pour ce qui est de l'aventure "JN", aucune procédure judiciaire n'est à ce jour connu à travers le monde, mais certains témoignages recueillis parlent de rassembler de nombreuses signatures avant d'entamer une démarche judiciaire. Dans un média danois, le beau-frère de Jesper Nielsen, Soren Colding a rejeté les accusations d'escroquerie et a précisé que les commissions sont en cours de paiements et continueront de l'être, sans pour autant donner un délai.

MLM ou 'la vente par paliers', les trois conseils de Bruno Wattenbergh:

Si vous êtes intéressé(e) par la 'vente par paliers' ou qu'actuellement vous la pratiquez pour la vente d'un bien ou d'un service, lisez ces quelques conseils de l'expert en économie.

1. Vérifier que c'est une vraie MLM et pas une vente pyramidale.

2. Peser le pour et le contre.

Renseignez-vous sur quel statut agir. "Si on a un job qui est au minimum un mi-temps ou tiers temps, on peut être indépendant complémentaire. A ce moment, c'est un revenu de complément et ça peut être très bien. Il y a des gens qui font ça depuis des années avec Tupperware ou des produits pour maigrir", explique cite Bruno Wattenbergh qui met tout de même en garde: "Très peu de gens vont être capables d'en faire un revenu stable, qui va faire vivre un ménage."

3. Analyser l'environnement.

Si vous vendez un produit sur une petite commune ou un petit secteur, le système ne sera que peu viable. Exemple: Si vous démarrez votre activité dans une petite ville de 35.000 habitants, seule une partie sera de potentiels clients. Vous serez encouragé(e) et récompensé(e) si vous recruté(e) d'autres vendeurs/euses. "En faisant cela, vous allez recruter dans votre propre entourage avec probablement une proximité géographique. Vous créez votre propre concurrence", conclut l'expert.