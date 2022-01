Philippe voulait acheter du bois sur internet mais flaire l'entourloupe: "TOUTES les sociétés que Google met en avant sont des arnaques"

Vous êtes plusieurs à avoir activer le bouton orange Alertez-nous afin de prévenir d’une arnaque de plus en plus récurrente : les faux marchands de bois de chauffage et de pellet.

Phillipe, 54 ans et commerçant dans le Brabant wallon, cherchait à acheter du bois sur internet, mais s'est vite aperçu de l'arnaque qui l'attendait s'il commandait sur certains sites qui prétendent vendre ce genre de marchandise. Il a tenu à appuyer sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous faire parvenir son expérience.

"Le premier site sur lequel je suis tombé s'appelle Ecowooding. Je suis de nature méfiante, surtout sur internet et en faisant une rapide recherche, je me suis rendu compte qu’Ecowooding était une arnaque. J’ai continué mes recherches et il s’est avéré que tous les sites que me proposaient les AdWords de Google étaient des sites d’arnaques ! Qu’il y ait des escroqueries, soit, on le sait, mais que Google les mette en avant, c’est dégueulasse". Autrement dit, tous les liens sponsorisés par Google seraient des arnaques !

Les "Google Ads" au cœur du problème



Mais alors, qu’est-ce que "Google AdWords" ? Ce service est tout simplement la régie publicitaire de Google depuis 2000. Sur leur présentation, on peut y lire que Google Ads permet de : "Augmenter les ventes en ligne, trouver des prospects qualifiés ou améliorer la notoriété de votre marque à l'aide de campagnes efficaces sur Google Search ou YouTube. Les annonces peuvent être diffusées sur Google au moment précis où un internaute recherche des produits et services que l’entreprise propose". Du pain béni pour les arnaqueurs un peu malins qui parviennent à contourner la vigilance de Google, justement critiquée par Philippe.

Si moi, j’arrive à détecter en moins d’une minute qu’une entreprise est frauduleuse, je ne comprends pas qu’une entreprise comme Google ne peut pas

"Je trouve assez scandaleux qu’une des plus grandes puissances financières s’enrichisse avec l’aide d’argent criminel. Si moi, j’arrive à détecter en moins d’une minute qu’une entreprise est frauduleuse je ne peux pas comprendre qu’une entreprise comme Google ne puisse pas faire le ménage dans les sociétés qu’ils mettent en avant pour de l’argent". Phillipe a envoyé plusieurs mails à l’attention du siège de Google en Belgique pour les prévenir de ces nombreux sites frauduleux, mais pour l’instant, pas de réponse.

Nous avons également essayé de contacter la filiale belge de Google, mais elle n'a pas réagi à nos sollicitations.

Fabienne et Thierry, arnaqués de 174 euros

Fabienne 59 ans et Thierry 53 ans, habitent un village près de Waremme et ont été, eux, malheureusement piégés par ce prétendu site de vente de bois en tout genre. "Nous avions commandé une palette de pellet, ce qui équivaut à 65 sacs, pour un total de 174 euros, explique Fabienne. Mon mari avait cherché sur internet et avait trouvé ces prix très attractifs et a donc passé commande. Nous avons reçu une facture qui semblait tout à fait normale, mais j’ai commencé à avoir un doute lorsque j’ai vu que notre virement était tombé sur un compte français. Un compte en banque français pour une société belge, c’était bizarre !"

Nous trouvons insupportable que de tels sites soient encore accessibles sur Google !

Et effectivement, le doute de Fabienne était fondé. Les jours passent et la palette n’arrive pas. Le couple tente d’appeler l’entreprise, ils envoient également des mails, mais rien, silence radio du côté d’"Ecowooding". "On a ensuite regardé plus attentivement sur internet et on s’est rendu compte que le nom du site revient sûrement avec des témoignages d’autres personnes… On sait très bien qu’on ne récupèrera pas notre argent, mais nous tenions à prévenir les autres. Nous trouvons notamment insupportable que de tels sites soient encore accessibles sur Google !"



La rédaction a tenté de joindre le site internet en question, mais sans succès, la boîte vocale répétant inlassablement de rappeler plus tard.

"Un marchand de bois ne demandera jamais un acompte"



Jacques est, lui, un vrai marchand de bois. Contacté par la rédaction, il nous livre son ressenti amer sur ces arnaques qui se multiplient sur le web. "Il m’est déjà arrivé qu’un arnaqueur usurpe l’identité de mon entreprise pour faire ses magouilles, et après ça me retombe dessus ! J’essaye au maximum de faire supprimer ces sites mais ça n’est pas toujours facile."

Selon lui, le secteur du bois est très impacté par ces arnaques car le prix de la matière ne cesse d’augmenter. Facile donc pour des arnaqueurs de proposer un prix attractif pour attirer les potentielles victimes. "En 2021, le bois était 2,5 fois plus cher qu’en 2020. Et cette année, cela va encore augmenter !"



Pédagogue, il a tenu à faire parvenir un précieux conseil pour de futurs acheteurs de bois : "Un vrai marchand ne demandera jamais d’acompte ou de payer la somme avant d’avoir livré la marchandise. Si cela arrive, ça sent l’arnaque !"