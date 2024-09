Affiche électorale vandalisée à Forest: que risquent les personnes qui les dégradent?

«?Votez Belge d’origine?». C’est la phrase qui a été taguée sur une affiche électorale à Forest, commune de la région bruxelloise, présentant les candidats de la liste MR-Défi. Les visages de certains candidats, dont les noms et les traits laissaient présager des origines étrangères selon les vandales, ont été barrés. Parmi eux, Youssef Lakhloufi, Hanane Agadi ou encore Isabelle Maduda. Un acte raciste qui ne laisse pas indifférent et qui va faire l’objet d’une plainte. Ce nouvel incident soulève la question?: ces actes de haine sont-ils de plus en plus fréquents ? Comment réagit la justice dans de tels cas ?