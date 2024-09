Le deuxième débat "Dans ma commune" mettait le focus sur Marche-en-Famenne et opposait le plus vieux bourgmestre de Belgique, André Bouchat (Les Engagés), 85 ans, à Hugues Glatigny (MR), le frère de Valérie. Les deux hommes ont échangé sur la prison, la sécurité et ont également présenté leurs ambitions pour les élections à venir.