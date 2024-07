Depuis 30 ans, Anne vit dans sa maison au centre de LIège. Mais voilà, il y a 3 mois, à cause de travaux, les TEC ont déplacé un arrêt de bus juste devant son habitation. Résultat : les bus s’y arrêtent toutes les 10 minutes et de nombreux navetteurs y laissent des déchets. Un véritable calvaire. L'habitante exige que cela cesse, elle nous a contacté via le bouton organe Alertez-nous