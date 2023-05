Avez-vous repéré ces énormes étendues de couleur jaune? Le colza est en pleine floraison et il y a de plus en plus de champs

On se trouve actuellement dans la période de floraison du colza, ces énormes étendues de couleur jaune que l'on voit le long de nos routes. Il y a de plus en plus de champs de colza. En Wallonie, on estime que la surface plantée a augmenté de 10% cette année. En cause : la crise en Ukraine qui a fait fortement augmenter le prix de revente de la plante l'an dernier. De nombreux agriculteurs ont donc misé sur cette culture. Aujourd'hui, son prix a chuté de 50%, mais ses avantages et ses bienfaits pour la biodiversité et les sols restent non négligeables.