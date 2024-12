Cinq personnes tuées près de Dunkerque: au lendemain des faits, "c'est la stupéfaction" dans le Nord de la France

Il "est inconnu des services de police et de l'autorité judiciaire", et "plusieurs armes à feu ont été retrouvées dans sa voiture", a indiqué dimanche la procureure de la République de Dunkerque Charlotte Huet dans un communiqué.

L'enquête a été ouverte pour "meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime" et "acquisition, détention, port et transport d'armes de catégorie A et B", des faits passibles de la réclusion à perpétuité. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord (SIPJ 59), toujours selon le communiqué.

La procureure a souligné que "de nombreuses investigations sont en cours" notamment pour "éclaircir les raisons ayant amené le mis en cause à commettre ces crimes".

Selon une source proche du dossier, parmi les pistes envisagées, il pourrait y avoir eu un différend d'ordre professionnel entre le tireur présumé et les entreprises dans lesquelles travaillaient les trois premières victimes.

La série sanglante a débuté à Wormhout (Nord), dans les Flandres entre Lille et Dunkerque, où un homme de 29 ans a été tué samedi vers 15H15 par plusieurs tirs d'armes à feu, "devant son domicile", indique le parquet. La victime dirigeait une société de transport routier selon la mairie de Wormhout.