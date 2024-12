La Belgique, toujours sur le podium des meilleurs chocolatiers au monde? "Pas du tout", répond Pierre Marcolini

Pierre Marcolini, chocolatier belge de renom, remet en cause la qualité de notre chocolat national. En cause ? Un manque de formation... Mais pas que.

Pierre Marcolini règne sur un empire du chocolat qui s'étend de Bruxelles jusqu'au Japon, en passant par Londres, Paris et les Émirats Arabes. Bien que nous soyons "le" pays du chocolat, la Belgique ne fait malheureusement plus partie des meilleurs chocolatiers du monde.

"Je pense qu'on en a (un enseignement de qualité, ndlr), mais le problème, c'est qu'on a un métier qui évolue très vite", ajoute-t-il. "Je vais vous donner un exemple : quand moi j'étais apprenti, je volais les recettes, j'allais à la librairie d'à côté pour photocopier tout ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a libéré cette connaissance. On voit la pâtisserie et la chocolaterie qui évoluent de façon exponentielle. Que ce soit au niveau des techniques, au niveau des saveurs... L'enseignement ne peut pas suivre cela. C'est très difficile".

