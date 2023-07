Bao Di et Bao Mei, les deux jumeaux pandas, ont été séparés de leur mère: le transfert s'est bien passé

Depuis ce mercredi 19 juillet, les jumeaux pandas géants nés à Pairi Daiza en août 2019 ont pu prendre leur envol. Ils ont désormais un espace propre loin de leur maman et vivent temporairement en face de leur grand frère, Tian Bao. Il s'agit d'une procédure normale. Ces deux pandas qui pèsent aujourd'hui 108 et 115 kilos ont atteint leur maturité. "Comme cela se passe dans le milieu naturel où, à ce stade, le panda recherche son territoire propre, les jumeaux doivent être séparés de leur mère. Les pandas géants ont en effet un fort instinct territorial et apprécient la solitude", précise le parc dans un communiqué.