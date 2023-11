"Ça, ce n'est efficace qu'à 70-80 %": Alfred Bernard explique la meilleure solution contre la pollution de l'eau

Invité dans "C'est pas tous les jours Dimanche", Alfred Bernard, professeur émérite de toxicologie à l'UCL, a parlé des solutions possibles pour lutter contre les eaux contaminées. Contrairement aux idées reçues, la carafe d'eau avec cartouche, n'est pas la solution la plus efficace. "Il y a les carafes bien sûr, des cartouches de charbon actif, mais ce n'est pas très efficace. C'est environ, 70-80 %". Selon lui, le système le plus efficace vient des États-Unis. "Les Américains ont pris conscience de ça bien avant nous. Ils sont toujours en avance d'au moins 10 ans. Il y a des échangeurs d'ions, parce que ces molécules sont chargées. Donc ça, c'est très efficace" explique-t-il. "Et donc, aux États-Unis, ce qu'on recommande si vous avez une pollution comme ça, c'est ce système à la maison, pour l'eau potable". Alors certes, ce système à un prix, mais comme Alfred Bernard explique, "acheter des bouteilles en eau, ça coûte aussi". Il ne faut cependant pas oublier que "quand on n'est pas, ni femmes enceintes