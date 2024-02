Carnet de campagne, épisode 23 : Sophie Wilmès en piste vers les étoiles, Bart De Wever qui s’étrangle à cause des propositions socialistes, et le duel à mort engagé chez Défi entre François De Smet et Olivier Maingain. Sans oublier le « projet » de Jean-Marc Nollet, qui était l’invité des « Puncheurs ». Et Jean-Michel Javaux qui se verrait bien aux Affaires étrangères.