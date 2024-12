Depuis septembre, une campagne de sensibilisation avait été menée pour pousser les plus de 65 ans, les personnes avec comorbidité et les immunodéprimées à recevoir une nouvelle dose de vaccin. Résultat ? Seuls 18% des 65-84 ans se sont fait vacciner depuis la rentrée. Mais les Flamands et les Wallons affichent-ils un taux semblable ?