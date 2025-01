La soirée du Nouvel An a viré au cauchemar pour 6 jeunes Liégeois en voyage à Milan. Ces 4 filles et 2 garçons ont été agressés physiquement et sexuellement en plein centre-ville. Une expérience traumatisante. Laura Barbier, l'une des victimes, a choisi de témoigner pour éviter que cela arrive à d'a