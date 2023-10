Le suspect inculpé pour meurtre terroriste a un lien potentiel avec l'arme utilisée par Lassoued

Le Parquet Fédéral déclare, ce jeudi, que deux perquisitions ont été menées ce mercredi 25 octobre, "respectivement à Tongres et à Tervuren". "La personne privée de liberté hier à Tervuren a été placée sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction après audition approfondie. Cette personne a été inculpée d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activités d’un groupe terroriste", explique le communiqué de presse. Il précise aussi que l'individu se nomme Lamjed K., est né le 17/08/1979 et est de nationalité tunisienne. Selon nos informations, l’homme est bien soupçonné d'avoir un lien avec l'arme du terroriste Abdesalem Lassoued. L'homme lui aurait envoyé une photo d’une arme qui ressemble fort à celle de l’attentat quelques jours avant l’attaque. "Le parquet fédéral ne confirme à l’heure actuelle qu’un lien potentiel avec l’arme utilisée lors de l’attentat terroriste du 16 octobre 2023", conclut le Parquet Fédéral.