Child Focus et la Police fédérale lance un avis de recherche. Cela fait plus de 3 semaines que la jeune Lola Rousseau n'a plus donné signe de vie. La jeune fille est âgée de 16 ans et est originaire de Quiévrain. Lola mesure 1m60, est de corpulence mince, a les yeux bleus et de longs chevaux blonds.