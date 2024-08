Koira est un jeu vidéo 100% belge. Dans quelques mois, il fera son entrée dans vos ordinateurs et vos consoles de jeux. "C'est un jeu d'aventure narratif en 2D dans lequel on rencontre un petit chiot qui est perdu dans une forêt enneigée. Et ensemble, ils essayent de retourner vers la maison du personnage principal", pitche Guillaume Bouckaert, co-fondateur de games.brussels, un espace de co-working pour les studios de développement.