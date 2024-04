Le nom de Powerdale vous dit peut-être quelque chose et pour cause, environ 50.000 Belges ont fait installer une borne de cette entreprise chez eux. Un engin destiné à recharger les voitures électriques, lorsque la voiture est à la maison. Malheureusement, l'entreprise a fait faillite il y a quelques mois et tous ses clients se retrouvent dans une situation bien inconfortable.