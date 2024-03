Salaire, travail, mazout: voici ce qui change pour votre portefeuille le 1er avril 2024

Le but est d'offrir à ces travailleurs la possibilité de s'orienter vers une nouvelle fonction après avoir été licencié. Les employeurs qui mettent fin au contrat d'un travailleur pour cause de force majeure médicale devront désormais payer 1.800 euros au fonds Retour au Travail.

Les travailleurs licenciés en raison de leur état de santé pourront alors faire appel à ce fonds, afin de bénéficier d'un accompagnement de carrière personnalisé. L'objectif de cet encadrement est ainsi de leur donner de nouvelles perspectives de retour sur le marché du travail, dans la mesure de leurs possibilités. Pour bénéficier de cet accompagnement, les travailleurs concernés devront introduire une demande auprès de l'Inami.

Si leur demande est approuvée, ils reçoivent un voucher d'une valeur maximale de 1.800 euros, qu'ils peuvent utiliser auprès d'un prestataire agréé. Les prestataires qui souhaiteraient proposer des services dans le cadre du Fonds Retour au Travail pourront, également dès le 1er avril 2024, déposer leur candidature auprès de l'Inami en vue d'obtenir cette agrégation.

À partir du 1er avril 2025, les personnes en incapacité de travail depuis plus d'un an pourront à leur tour faire appel au fonds. La Belgique compte quelque 500.000 malades de longue durée. Il s'agit du groupe le plus important de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas.

La banque-assurance KBC met fin à la gratuité de son compte à vue

L’offre de base (KBC Basic Account) coûtera 2 euros par mois, a annoncé KBC. En revanche, le compte restera gratuit pour les jeunes jusqu’à 24 ans. Depuis 2014, KBC propose un compte KBC Basic gratuit et un compte KBC Plus payant.

Concrètement, le compte KBC Basic coûtera 2 euros par mois à partir du 1er avril, et le compte Plus coûtera 3,75 euros par mois au lieu de 3,25 euros. Les deux comptes resteront gratuits jusqu’au 24, et les titulaires d’un compte KBC Plus conserveront le compte Basic gratuit (avec les mêmes titulaires).

Le bancassureur affirme que la dernière adaptation du prix du Compte KBC Plus remonte à 2021 et que le Compte de base est gratuit depuis 2014.

La disparition du mazout de chauffage classique 5OS

Le mazout classique (50S) disparaîtra du marché d’ici au 1er avril. Une variante moins polluante mais plus chère le remplacera. La différence de prix entre les deux produits sera d’environ 36 euros pour une commande de 2.000 litres.

Auparavant, les consommateurs pouvaient choisir parmi différents types de mazout pour chauffer leur habitation. Il y avait notamment le gasoil de chauffage 50S (mazout classique) et le gasoil diesel (mazout extra). Mais dès le 1er avril, le 50S ne pourra plus être commercialisé. Le 50S renvoie à la teneur en soufre autorisée, soit, dans ce cas, 50 ppm (partie par million) ou 0,005 %.

Seul le mazout 10S pourra encore être vendu, un mazout de chauffage comprenant tout au plus 0,001 % de soufre. Le but : offrir un carburant contenant le moins de soufre possible pour être meilleur pour l’environnement.

Ce nouveau mazout sera par contre plus cher en raison du processus d’extraction du soufre qui se révèle plus onéreux. Pour une commande à partir de 2.000 litres, comptez 0,9679 euro par litre. Cela représente une différence d’environ 36 euros par rapport au 50S sur une commande de 2.000 litres.

Du changement pour plus de 150 médecins généralistes

48 candidatures de cabinets ont été approuvées par le comité de l’assurance de l’Inami. Cela représente 158 médecins. Objectif : entamer la première phase du New Deal dès ce 1er avril, selon le Journal du Médecin et le site web de l’Inami.

Sur les 48 cabinets approuvés, deux se situent dans la capitale et 12 dans le sud du pays, selon Le Journal du Médecin. Les 34 restant se trouvent en Flandre.

Le modèle du "New Deal" garantit que les médecins généralistes percevront une rémunération proportionnellement moindre pour les consultations. En revanche, ils tireront davantage de revenus d’un financement fixe par patient et de primes pour embaucher des infirmières.