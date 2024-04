Chute accidentelle, homicide involontaire, meurtre? Encore beaucoup de questions en suspens après le décès du petit Emile

Partager:

Si le décès du petit Emile a été confirmé dimanche, neuf mois après sa disparition dans le hameau du Haut-Vernet, en France, ce drame reste entouré de mystère, un flou que les enquêteurs espèrent maintenant dissiper.

L'objectif des gendarmes, une trentaine mobilisés depuis dimanche sur le terrain, sera d'abord d'essayer de trouver de nouveaux éléments. Voire des preuves. Pour cela, le minuscule bourg de 25 habitants sera à nouveau coupé du monde, pendant toute la semaine, comme l'a décidé un arrêté municipal signé du maire François Balique. Seuls quelques ossements, dont le crâne de l'enfant de deux ans et demi, ont été retrouvés par une randonneuse samedi, non loin du Haut-Vernet, rattaché au village du Vernet, entre Digne-les-Bains et Gap.

"Dans une zone en pleine nature, escarpée et pas toujours facile d'accès", a précisé la porte-parole de la gendarmerie, Marie-Laure Pezant. Une zone "déjà inspectée plusieurs fois en juillet par une battue citoyenne et des enquêteurs de la gendarmerie", aidés notamment d’un hélicoptère équipé de caméras thermiques, a-t-elle ajouté. "C'est à 2 km du Haut-Vernet, entre le Haut-Vernet et le col du Labouret", au-dessus du hameau, a expliqué M. Balique. Un secteur inaccessible en voiture, selon une source proche du dossier. "On peut avoir des éléments qui vont nous permettre d'orienter l'enquête, de fermer certaines portes et d'en ouvrir d'autres", a ajoutés Mme Pezant: "Mais pour l'instant il y a un gros travail à faire sur les ossements". Et cette tâche a été confiée à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Pontoise, en banlieue parisienne, qui va poursuivre "les analyses criminalistiques", a précisé le parquet d'Aix-en-Provence.

"Le mystère se déplace" Car toutes les pistes restent encore ouvertes, a insisté Mme Pezant, selon qui "il y a la possibilité que ces ossements aient été amenés par une personne, par un animal, ou par des conditions météo qui ont pu modifier la zone". Quand il a disparu, le 8 juillet, Emile venait d'arriver pour l'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels. Là où la famille passe ses vacances depuis des années. Deux voisins affirment l'avoir vu, dans la rue principale du hameau, mais avec des récits contradictoires. Le petit garçon y avait été aperçu vers 17h15, alors qu'il portait un haut jaune, un short blanc et des chaussures de randonnée. À lire aussi Disparition du petit Émile: des ossements de l'enfant ont été découverts, annonce le parquet d'Aix-en-Provence Ses parents n'étaient pas présents ce jour-là. Avec la découverte de samedi, la thèse de la chute accidentelle regagne en tous cas en crédibilité: l'hypothèse d'une chute mortelle avait pourtant semblé s'étioler à la suite des multiples battues infructueuses menées ces derniers mois autour du hameau, à 1.200 mètres d'altitude, sur les flancs du massif des Trois-Evêchés.