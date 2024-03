Que pourra-t-on déterminer sur le décès du petit Emile grâce à ses ossements? Les explications du médecin légiste Philippe Boxho

C'est un crâne et des os qui ont été retrouvés dans le Haut-Vernet. Ceux-ci appartiennent bien au petit Emile. Ces ossements, vont-ils permettre d'en savoir plus sur les circonstances de sa mort ? "On l'espère", répond Philippe Boxho. "En fait, les ossements, c'est la partie terminale d'un cadavre, une fois que la putréfaction est terminée. Ce qui veut dire que si on veut découvrir quelque chose, il faut qu'il y ait des dégâts sur les ossements. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une mort de nature traumatique. Alors, quant à dire si elle est accidentelle ou si elle est criminelle, ça, c'est l'enquête qui va pouvoir permettre de démêler un peu tout ça", complète-t-il.

Pour accroître les chances d'enfin comprendre ce qui est arrivé à l'enfant, il faudrait trouver plus d'ossements. "Plus on a d'ossements et plus on a de chances de trouver une cause de décès ou en tout cas de pouvoir expliquer ce qui a bien pu se passer", confirme le médecin légiste.