Info trafic du lundi 15 avril à 7h30

Bonne nouvelle, pas d'accident à vous signaler pour l'instant. Seule l'évolution des files dites "habituelles" : 15 minutes à ralentir maintenant sur l'E411 entre Overijse et le Carrefour Léonard (et 3 petites minutes de plus dans les travaux débutant à Daussoulx) 6 minutes sur l'E40 entre Haasrode et Heverlee puis 7 minutes entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne 10 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et la Hulpe En intérieur, 10 minutes également entre Haut-Ittre et Halle puis 20 minutes entre Expo et Machelen et enfin 10 minutes avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren. Un objet métallique se trouve sur la chaussée en bande de dr