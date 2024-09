Les parents d'Anna nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. En cause: l'accident dont leur fille a été victime. La petite a été mordue par un chien du quartier… qui n'en est visiblement pas à son coup d'essai. Effrayés que ce type de mésaventure puisse se reproduire, ces Brainois demandent à la commune de prendre des mesures. Qu'est-il possible de faire?