Tonya, 44 ans, est une femme transgenre. Née dans un corps d'homme, elle a entamé sa transition de genre il y a 4 ans. Malgré un parcours long et difficile, elle nous explique vivre aujourd’hui de manière épanouie, avec son épouse et ses 7 enfants. Elle nous a écrit via le bouton orange "Alertez-nous" pour témoigner de son vécu. Céline Gransard, Denis Caudron et Heloise Vinale l'ont rencontrée.