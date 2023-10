Jonathan nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous après avoir reçu des messages de prétendus recruteurs qui lui proposaient des emplois très attractifs sur WhatsApp et Telegram. Il s'agissait finalement de traquenards. Ces arnaques aux fausses offres d'emploi sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus sophistiquées. Explications.