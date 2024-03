Isabelle dénonce une route en mauvais état depuis son accident survenu dans la rue du Cresson à Bruxelles, il y a plus d’un an. Sa voiture a heurté un pavé déchaussé. "A un moment donné, on a entendu un boom dans la voiture. On s’est arrêté, on a regardé, on avancé et on a vu le pavé", décrit-elle.