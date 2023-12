Crémant, prosecco ou encore cava, les vins pétillants ont la cote, d'autant plus en période de fêtes. Parmi ces breuvages, le champagne sort du lot. Souvent plus cher, il fait office de produit plus luxueux, plus noble. Mais le prix est-il un bon indicateur de qualité. Nous avons fait le test, à l'aveugle, avec le sommelier d'un grand restaurant.