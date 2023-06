Le concours "de la rue la plus dégueulasse" est organisé à Charleroi. Un concours à prendre au second degré. A l’origine : Jacques, un habitant qui souhaite ainsi attirer l’attention sur les incivilités qui dégradent son quartier de Marchienne Docherie. Les autorités renforcent la répression en mobilisant des agents constateurs supplémentaires. Pour les caméras, il faut attendre… à cause d’un couac administratif.