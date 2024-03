Le papillomavirus (HPV) est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue, mais saviez-vous que seulement la moitié des jeunes sont vaccinés?

Le taux de vaccination augmente en Fédération Wallonie-Bruxelles, passant de 47,6% à 52,4% l'année dernière! 8 personnes sur 10 auront des papillomavirus dans leur vie. Mais dans 10% des cas, ils peuvent causer un cancer. En Belgique, cela signifie plus de 1.000 nouveaux cas chaque année. La vaccination est gratuite jusqu'à 19 ans dans votre école. L'ONE recommande de se faire vacciner vers 13-14 ans, mais vous pouvez le faire jusqu'à 26 ans. Deux doses, espacées d'environ 6 mois, peuvent vous protéger. Rencontrez Sylvie ANZALONE, porte-parole à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, pour en savoir plus sur l'importance de se protéger contre le HPV.