Les Belges sont-ils plus riches que leurs voisins ? Selon une étude, un ménage belge moyen détient un patrimoine bien plus élevé que la médiane européenne. Un ménage belge moyen possède un patrimoine de 249 301 euros. Un montant qui est nettement supérieur à la moyenne européenne, qui est de 123 500 euros. C’est ce qui ressort du premier rapport sur le patrimoine des Belges réalisé par Keytrade Bank et l’Université de Gand.