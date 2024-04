L'info trafic de ce mardi matin à 7h30

L'accident qui s'était produit entre le Carrefour Léonard et Tervuren sur le Ring extérieur de Bruxelles vient d'être dégagé. Bien évidemment, encore pas mal de soucis de circulation avec un 30 minutes à ajouter entre Mont-Saint-Jean et Léonard. Des répercussions sont à constater évidemment sur l'E411 Namur-Bruxelles avec 20 minute à ajouter entre Overijse et le Carrefour Léonard. (On signale aussi 10 minutes de plus entre Daussoulx et Aische-en-Refail. Sur l'E40 venant de Liège, vous ralentissez 30 minutes depuis Bierbeek. Toujours 25 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat. 20 minutes entre Expo et Machelen sur le ring intérieur, 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen. Vous ralentissez aussi 10 minutes sur la E42 Mons-Liège entre Houdeng-Goegnies et Chapelle-Lez-Herlaimont en direction de Liège. Enfin, pour les frontaliers, 20 minutes à ajouter entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.