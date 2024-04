Si leurs partis venaient à subir un échec aux prochaines élections resteraient-ils présidents de leurs partis ? "Certainement que non", explique Maxime Prévot. "Je suis confiant, car nous incarnons du renouveau. Beaucoup veulent de la nouveauté". "Quelle question', s'exclame Jean-Marc Nollet. "Mon mandat pour vouloir un monde plus juste et plus vert n'est pas limité dans le temps. En revanche, mon mandat de co-président est limité et j'irai jusqu'à son terme, en février 2025".