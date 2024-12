Un locataire d'un appartement à Jette dénonce des travaux imposant une présence obligatoire des résidents toute une semaine sous peine de pénalités, sans compensation malgré l'absence de chauffage et d'eau chaude en plein hiver. Il s'indigne de l'impact sur les habitants, notamment les plus vulnérables, et interpelle sur la légalité de cette situation.