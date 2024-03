Nouvelle phase de travaux au carrefour Léonard : quelle est la situation ce matin?

Une nouvelle phase de travaux a débuté dans la rénovation du tunnel Léonard. Cette portion du Ring Est de Bruxelles est empruntée par 100.000 véhicules par jour. C'est un des nœuds centraux d'entrée et de sortie de Bruxelles. Dès aujourd'hui, sur le ring intérieur, juste avant l'entrée dans le tunnel des quatre bras de Tervuren, la chaussée sera rétrécie : on va passer de deux voies à une seule en direction de Waterloo. Deuxième point noir, un peu plus loin, dans le virage qui vient du Ring et permet de monter sur l'E411, la bande de gauche sera supprimée.