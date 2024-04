Des associations rassemblées devant le parlement européen contre la réforme de la politique migratoire de l'UE

"Un moment de vérité": les eurodéputés ont débattu mercredi avant un vote crucial sur la vaste réforme de la politique migratoire européenne, fruit d'un difficile compromis sur un sujet qui alimente tensions et divisions entre les Vingt-Sept depuis des années. Ce "Pacte sur la migration et l'asile" durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre États membres. Quelque 161 organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, Amnesty International, l'International Rescue Committee, ou encore Oxfam, ont appelé les eurodéputés à rejeter le Pacte, s'inquiétant des "détentions de familles avec enfants" et une "criminalisation" des exilés.