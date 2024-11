L'élection de Donald Trump inquiète la Belgique. Entre les droits de douane sur les produits européens, la flambée possible des prix de l'énergie, et les risques de délocalisation de certaines multinationales vers les États-Unis, les conséquences économiques pourraient être lourdes. Alors, face à ces menaces, êtes-vous prêts à boycotter les États-Unis et leurs produits ?