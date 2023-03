Des mesures pour contrôler plus strictement les chômeurs? "Il faut accompagner ces personnes"

La ministre socialiste des Pensions, Karine Lalieux, était l'invitée de 7h50 au micro de Loïc Parmentier sur Bel RTL Matin. Elle est revenue sur l'accord sur le contrôle budgétaire qui a pu être conclu jeudi soir, à la Chambre. Dans les négociations, Karine Lalieux a notamment accepté des mesures sur la remise à l'emploi des chômeurs. Elle a tout d'abord rappelé que "l'emploi a augmenté, donc on voit que les travailleurs et demandeurs d'emploi ont envie de travailler. Aujourd'hui, on a créé 200.000 emplois, 5 millions de personnes sont au travail, mais on dit qu'il faut accompagner ces personnes."