Élections communales: l'ordre des listes a été tiré au sort pour Bruxelles, voici ce qu'il faut retenir

Les listes de candidats pour les élections communales d'octobre ont désormais leur numéro, en Région bruxelloise. Le tirage au sort a eu lieu mardi midi, sous le regard attentif du ministre bruxellois des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt, en présence de journalistes et des pointures de la politique bruxelloise. Le président du MR Georges-Louis Bouchez, dont Bruxelles n'est pourtant pas le terrain de jeu habituel, avait également fait le déplacement. Les numéros de listes ont été tirés au sort comme suit: Vooruit a le 1, DéFI le 2, le CD&V le 3, Groen le 4, le PS le 5, le MR le 6, Ecolo le 7, Les Engagés le 8, la N-VA le 9, le Vlaams Belang le 10, la Team Fouad Ahidar le 11, l'Open Vld le 12 et le PTB/PVDA le 13. Le numéro détermine l'emplacement sur les écrans de vote. Si deux partis s'associent pour former une liste commune, ils peuvent choisir entre leurs numéros respectifs.