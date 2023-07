Interdire les vols de nuit à un an des élections? Voici les motivations du ministre de la Mobilité

Georges Gilkinet (Ecolo), ministre fédéral de la Mobilité, ne veut plus aucun vol de nuit à Brussels Airport entre 23h et 6h du matin. Antonio Solimando l'a interrogé sur ses motivations à 7h50 sur Bel rtl. N'est-ce pas risqué de se lancer dans ce projet à un an des élections ? "C'est un dossier hyper important", répond le ministre. "Il ne me semblait pas raisonnable de faire comme mes prédécesseurs, de le laisser caché dans une armoire fermée à double tour. Il y a plus d'un million de Belges qui souffrent du bruit" insiste-t-il. Au-delà des résultats (et de motivations électorales), Georges Gilkinet assure qu'il s'agit de "mettre sur la place publique une question qui est très importante". Il ajoute : "Les coûts générés en santé publique par le bruit causés par les avions qui fréquentent cet aéroport important, s'élèvent à 1 milliard d'euros annuellement". En plus de la santé publique, le ministre évoque les frais de justice et de condamnation déjà payés, qui s'élèvent à 26 millions. "Ma responsab