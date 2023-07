60.000 Belges ont écrit au roi Philippe l'an dernier, 788 ont reçu de l'argent: comment fonctionne le Service des Requêtes ?

Le roi Philipe célèbre ses 10 ans de règne vendredi. A cette occasion, nous avons eu un accès inédit aux coulisses du palais royal. L'an passé, 60.000 lettres ont été envoyées au souverain. Un service est chargé d'y apporter une réponse. Tandis que le bureau des centenaires se charge d'envoyer quelques surprises aux centenaires du royaume, avec l'aide du couple royal.

Ce jour-là, Adriana est chargée d’acheminer une valisette avec un contenu très précieux jusque dans les bureaux du palais royal. "Bonjour", dit-elle en arrivant. "Ah voici la poste du jour", lui répond un homme souriant. "Et un cadeau", ajoute Adriana en déposant sur la table un sac rouge vif. Un cadeau pour le roi Philippe et toute une mallette de lettres qu’il faut trier et répartir dans les services adéquats. Une tâche qui incombe au Service des Requêtes et des Affaires sociales du palais royal.

Chaque jour, des Belges écrivent aux souverains pour toutes sortes de demandes et, bien souvent, pour une aide financière. Le service est de plus en plus sollicité. "Il y a de plus en plus de gens qui sont dans les difficultés financières, qui n’arrivent plus à payer leurs factures usuelles, eau, gaz, électricité, mazout, etc. Le roi et la reine sont vraiment le dernier recours, les seules personnes en qui ils ont encore confiance et qu’ils sont certains que quelqu’un va les aider de ce côté-là", indique Peggy, secrétaire du service. Près de 150.000 euros accordés Face aux demandes, le palais va soit orienter les Belges vers un service social qui pourra les aider, soit leur octroyer une aide financière. L’an passé, près de 150.000 euros ont pu être accordés à 788 Belges. Soit 200 euros en moyenne par personne. Des dons possibles grâce à l’asbl Les Œuvres de la Reine. "Le fait que ce service existe et que les souverains attachent beaucoup d’importance au travail que le service fait démontre justement leur engagement, leur intérêt et leur préoccupation pour tout ce qui se passe", assure Chantal Cooreman, directrice du service.

Certaines lettres qui arrivent au service des requêtes sont aussi beaucoup plus joyeuses, comme des dessins d’enfants très inspirés. "Quand c’est une classe qui écrit dans l’ensemble, ils signent tous la lettre et à ce moment-là ils reçoivent un poster qu’ils peuvent accrocher dans la classe", explique l’une des employées chargées de répondre aux enfants. Ces cadeaux sont très appréciés par les centenaires Certains courriers aboutissent aussi au bureau des noces et centenaires. Dès que quelqu’un approche des 100 ans en Belgique, la commune informe le palais et le bureau se charge d’envoyer une photo collector signée par les souverains. La reine Mathilde appose même sa dédicace. Ce qui correspond à 40 clichés à signer chaque semaine. "Il y en a de plus en plus à envoyer car il y a de plus en plus de demandes. Ces cadeaux sont très appréciés par les centenaires. On reçoit souvent des lettres de remerciements", assure Jan, l’un des employés du service.

Et si vous comptez aussi adresser un courrier au roi Philippe, sachez que vous n’avez pas besoin de timbrer l’enveloppe.