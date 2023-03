Le face à face à Saint-Josse-Ten-Noode continue: la police n'a pas encore délogé les demandeurs d'asile

La police encercle un bâtiment de l'état fédéral depuis ce dimanche, à Saint-Josse-ten-Noode, en région bruxelloise. À l'intérieur, entre 50 et 60 demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu de places dans le réseau d'accueil officiel, ainsi qu'une vingtaine de bénévoles. Ils sont entrés dans le bâtiment appartenant au gouvernement fédéral dimanche vers 15h. On pensait que les forces de l'ordre allaient les expulser, mais la police se contente depuis hier soir de contrôler les entrées, à la demande du bourgmestre de la commune. A 6h ce lundi, la situation n'avait toujours pas évolué, selon une bénévole sur place. Le mot d'ordre de la police est clair : plus personne ne peut entrer dans ce bâtiment. Et aucune nourriture ou couverture n'a le droit d'être livré à l'intérieur. Selon nos informations, les demandeurs d'asile ne disposent que d'eau.