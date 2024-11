Et si on mettait fin aux 19 communes ? A Bruxelles, alors que le gouvernement n’est toujours pas formé, une note d’Elke Van den Brandt a fuité dans la presse. On y découvre que les 4 partis flamands pressentis pour faire partie de la future majorité régionale discutent non seulement de la fusion des zones de police, mais aussi de la fusion des CPAS, et carrément des communes.