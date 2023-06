La question de Ben est de saison. Elle concerne les tenues vestimentaires à l’école. Notre témoin se demande pourquoi le short est interdit dans certains établissements scolaires, et autorisé dans d’autres? C’est vrai qu’avec les températures de ces derniers jours, on est tenté de porter des vêtements plus légers et plus courts. Alors, qui décide finalement de la manière dont on peut s’habiller à l’école?