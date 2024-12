40 téléphones confisqués à la prison de Mons lors d'une vaste opération: comment sont-ils entrés dans l'établissement?

À la demande de l’administration pénitentiaire, une opération de sweeping a eu lieu cette semaine au sein de la prison de Mons. Cela faisait plusieurs années que l’établissement pénitentiaire du boulevard Winston Churchill n’avait plus fait l’objet d’une fouille de ce type.

Le sweeping est une méthode de recherche des téléphones portables. Utilisée chez nous depuis quelques années, elle permet, grâce à un boîtier dédié, de repérer la présence de téléphones portables à proximité, même non activés. "Le sweeping, c'est une méthode qui permet de détecter la présence de téléphones portables grâce à un boîtier qui recherche les ondes qui sont émises et qui permet de détecter les téléphones, en ce compris lorsqu'ils ne sont pas connectés au réseau GSM", explique Olivier Dupont, avocat pénaliste au barreau de Liège. "C'est utilisé par vague, dans la mesure où l'administration ne dispose que de quelques appareils qui permettent de mener l'opération."

Dans les prisons, les GSM font partie du quotidien. Certains vont même jusqu'à se filmer et diffusent des images de leur détention. Pourtant, la détention d’un GSM par les détenus est strictement interdite. Il s’agit d’une infraction disciplinaire, classée parmi les plus graves, pouvant entraîner un "isolement dans l’espace de séjour" allant jusqu’à 30 jours.

Si la communication des autorités en la matière est relativement limitée pour des raisons de sécurité, il semble que le nombre d’appareils à la disposition du SPF Justice soit très limité. On évoque quelques exemplaires en circulation. Leur coût unitaire se chiffre à plusieurs milliers d’euros. Ils sont donc utilisés alternativement dans les différentes prisons belges, lors d’opérations ciblées.

Depuis lors, la recherche de téléphones portables en cellules est effectuée soit manuellement à l’occasion de fouilles par des agents, soit électroniquement lors d’opérations de sweeping.

Comment entrent-ils dans les prisons?

Théo est sorti de détention depuis quelques jours à peine. Désormais, il est équipé d'un bracelet électronique. Il explique que les téléphones rentrent dans les prisons, notamment par des largages de l'extérieur vers les préos, comme sur cette vidéo. Il a récemment assisté à un lancé de colis. "Il y a eu un ou deux largages. Puis maintenant, les détenus ont pris directement tout sur eux. Et quand ils sont rentrés du préo, les chefs sont sortis sur 10 largages et ont récupéré deux largages", raconte-il anonymement. Qui opèrent ces "largages"? "C'est des gens qui connaissent de l'extérieur, qui viennent ramener ça et qui lancent."

Prix d'un téléphone simple, entre 600 et 800 euros. Ils peuvent aussi rentrer via des visiteurs qui les dissimulent. Une fois à l'intérieur, il faut les cacher dans les cellules.

Les agents pénitentiaires dénoncent l'absence d'investissement comme le placement de filets pour empêcher les largages de l'extérieur. "La problématique a été relevée depuis plusieurs années au niveau des largages, au niveau des préaux", indique Dany Dembart, dirigeant responsable Sypol EPI, syndicat police de la Sûreté de l'Etat. "Rien de concret n'arrive, plus le nombre de GSM qu'on découvre journellement lors des fouilles, qui sont de plus en plus problématiques, suivent à la lourdeur administrative, ainsi que les procédures disciplinaires."

Une problématique aux conséquences multiples

L’utilisation de téléphones portables par les détenus au sein des établissements pénitentiaires peut engendrer diverses problématiques. Environ 10% des détenus de la prison de Mons étaient en possession d’un téléphone portable lors de l’opération de sweeping menée durant la semaine dernière.

"La possession d’un téléphone portable par un détenu est certes une infraction disciplinaire en toute circonstance. Néanmoins, l’usage qui en est fait peut s’avérer plus ou moins problématique. Lorsque le téléphone n’est utilisé que pour contacter des membres de la famille du détenu, sans éléments particuliers, les conséquences en termes de sécurité sont limitées. Lorsque le téléphone est utilisé pour la préparation d’actes délictuels ou criminels, le problème est évidemment tout autre. Par ailleurs, d’autres usages du téléphone par les détenus peuvent s’avérer problématiques, comme l’accès à certaines informations, concernant notamment leurs codétenus et les motifs de leur détention, ou comme la diffusion d’images prises dans le lieu de détention, voire des intervenants s’y trouvant" nous explique l’avocat pénaliste liégeois Olivier Dupont.