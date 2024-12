Cyclone Chido: "Certainement plusieurs centaines voire quelques milliers" de morts à Mayotte

Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper Mayotte depuis plus de 90 ans, selon Météo France. Des vents d'une extrême violence ont ravagé l'archipel avec des poteaux électriques à terre, des arbres déracinés et des toits ou cloisons en tôle envolés dans un territoire où l'habitat précaire concerne au moins un tiers de la population.

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a estimé samedi soir à la sortie d'une réunion interministérielle de crise qu'il "faudra sans doute des jours" pour "affiner" le bilan humain. Mais "nous craignons qu'il soit lourd", a-t-il prévenu, parlant d'une "situation dramatique". Il est attendu sur place lundi en compagnie de son homologue des Outre-mer, François-Noël Buffet.

Le cyclone se déplace au Mozambique

Le cyclone tropical Chido a frappé le Mozambique dimanche matin avec des vents violents et de fortes pluies. Le cyclone semble s'être intensifié lorsqu'il a traversé le canal du Mozambique pendant la nuit pour toucher terre à environ 40 km au sud de la ville de Pemba, dans le nord du Mozambique, ont indiqué les services météorologiques.