Ce lundi 24 avril, la Belgique accueille le deuxième sommet de la mer du Nord. Les chefs d’Etat et de gouvernement de neuf pays qui bordent la mer du Nord se réunissent. Leur ambition : faire de cette étendue d’eau la plus grande centrale à énergie verte d’Europe. Mais, où en est la production d’énergie éolienne aujourd’hui et quel est le potentiel de cette zone ?